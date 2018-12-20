OMÜ'de "Sorularla Alevilik” söyleşisi gerçekleşti

Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğunun Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gül tarafından gerçekleştirilen etkinlikte aynı zamanda Mehmet Şahin bağlama eşliğinde “Alevi Bektaşi Nefesleri” dinletisinde bulundu. Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe; öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Amacımız birbirinden uzak kalmış gönülleri birbirine tekrar yaklaştırmak”

Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu Başkanı Mehmet Şahin etkinliğin açılış konuşmasında, “ Biz Hacı Bektaş Veli Topluluğu olarak, Anadolu'yu düşünceleriyle kan dökmeden, yüksek hoşgörü neticesinde İslam toprağına kazandıran düşünürlerden Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini tanıtmak ve günümüzde de bu felsefeyi yaşatmak üzere bir araya geldik. Amacımız bulunduğumuz bölgeden başlayarak birbirinden çeşitli politik sebeplerle uzak kalmış gönülleri birbirine tekrar yaklaştırmak ve birbirlerini tanımalarına fırsatlar oluşturmaktır. Hacı Bektaş Veli'nin birleştirici gücü, onun arı ve duru düşünceleriyle fikrimizi, dünya görüşümüzü genişletip bu toprakların değerlerine sahip çıkarak Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza inanmaktayız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, topluluğun Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gül öğrencilerle söyleşide bulundu.

“Farklılıklara rağmen birbirimizi sevmeliyiz”

İbrahim Gül, “Amacımız ülkemizdeki ayrılıkları taşımak değil. Biz bu topraklar üzerinde yaşayan ve binlerce yıl bir arada yaşamış olan farklılıklara rağmen birbirlerine kenetlenmiş insanlara sevgi, hoşgörü ve bağlılığı arttırmaktır. Bu ülkede yaşayan insanlar farklı olabilir. Farklılıklara rağmen birbirimizi sevmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Alevilik inancı İslamiyet'in içindedir. Aleviliğin Sünniliğin karşıtı olarak değil tamamlayıcısı olarak görmeliyiz. Alevilik ayrı bir mezhep değil gidilecek bir yoldur” şeklinde konuştu.

Mehmet Şahin'in bağlama eşliğinde “Alevi Bektaşi Nefesleri” dinletisinin ardından etkinlik sona erdi.