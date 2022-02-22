OMÜ'de tamamlanan doktora tezi ödül kazandı

Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülleri'nde Dr. Şengül Özdemir'in, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde tamamladığı “Gazali ve Levinas Felsefelerinde Yüzleşme Ahlakı” isimli tez, ‘En İyi Doktora Tezi Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Dr. Şengül Özdemir 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Burhanettin Tatar danışmanlığında tezini hazırladı. “Gazali ve Levinas Felsefelerinde Yüzleşme Ahlakı” adlı teze TUFED tarafından verilen Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülleri'nde En İyi Doktora Tezi Ödülü verildi.

Prof. Dr. Tatar: “Bu ödül, aynı zamanda Üniversitemizin onurunun ve saygınlığının bir göstergesidir”

Danışmanlığını yürüttüğü tezin ödüle layık görülmesiyle ilgili konuşan OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar, “Dr. Şengül Özdemir'in ülkemizin çok önemli bir felsefe derneği tarafından ödüllendirilmesi, elbette öncelikle Şengül arkadaşımızın uzun soluklu entelektüel birikiminin ve çabasının bir sonucudur. Ancak bu başarının arka planında Üniversitemizin bizlere sunduğu açık fikir ve özgür tartışma ortamı bulunmaktadır. Biz bu imkânı kullanarak tezi şekillendirmeye ve sonuçlandırmaya çalıştık. Dolayısıyla bu ödül, aynı zamanda Üniversitemizin onurunun ve saygınlığının bir göstergesidir” dedi.