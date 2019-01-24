OMÜ'de tasarruf seferberliği

OMÜ'de 'ısıtma sistemlerini işletme ve kullanma genelgesi'nin uygulanmasıyla ilgili bir toplantı yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salonda gerçekleşen toplantıda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte sekreterleri, merkezlerin müdür yardımcıları, şube müdürleri, güvenlik şefleri, ısı merkezi çalışanları, ısınma istemi ile ilgili görevliler ve teknik personeller bir araya geldi.

Tasarruf Komisyonu Başkanı Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Sıfır atık nedir diye baktığımızda; çöp diye nitelendirdiğimiz atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesi ve ekonomiye kazandırılmasıdır. İsraf etmemektir, tasarruftur. Geri dönüşüm birimlerine giderek atıklarımız nasıl değerlendiriliyor, nasıl dönüşümü yapılıyor bunların da takibini yapacağız. İşin bir de tehlikeli atık kısmı var. Bununla ilgili de atık yönetimi hazırlıyoruz. Daha az tüketmek, tasarruf yapmak el birliğiyle olur tek bir kişiyle ya da söylemle de olmaz hareket ve davranışlarımızla olur. Gelişmeler gayet olumlu yönde. Daha da güzel olacağına inanıyorum” dedi.

13 milyon lira ısıtmaya

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, “Üniversitemizin sahip olduğu bütçenin önemli bir kısmı ısıtma giderlerinde kullanılmaktadır. Her yıl yaklaşık 7 milyon 400 bin metreküp doğalgaz ve 200 ton kalorifer yakıtı kullanılmakta olup, yaklaşık 13 milyon Türk lirası mali kaynak ısıtmaya aktarılmaktadır. Sahip olduğu mali kaynakları verimli ve etkin kullanma konusuna hassasiyet gösteren üniversitemiz, ısıtma sisteminin daha verimli işletilmesine ve gerekli önlemlerin alınarak tasarruf yapılmasına özel önem vermektedir. Bu nedenle ısıtma sisteminin işletilmesi ve kullanılmasıyla ilgili genelge, Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç imzası ile tüm birimlerimize gönderilmiştir” şeklinde konuştu.

“Genelgenin amacı kimseyi üşütmek değil israfı önlemek”

Doç. Dr. Menderes Kabadayı, “Bilindiği gibi üniversitemiz ısıtma sistemleri ilçelerde kalorifer yakıtı, merkezde ise doğalgaz ile yapılmaktadır. Kurupelit kampüsünde bir ısı ve iki ısı merkezlerimiz var. UZEM, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi sonradan inşa edilen birimlerimizin ısınma işlemleri doğrudan kendi kazan dairelerinden, diğer birimlerimiz ise ısı merkezlerinden gelen buhar ile sağlamaktadır. Genelge öncesi çok büyük israfların olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

Kabadayı, genelgenin amacının kimseyi üşütmek olmadığını, aksine OMÜ'nün elindeki kaynakların daha etkin kullanmak ve israf etmemek olduğunu vurguladı.

“Genelge ile yüzde 20 tasarruf sağlamayı hedefliyoruz”

Genelgenin amacına ulaşması için yapılacakların altını çizen Doç. Dr. Menderes Kabadayı şunları söyledi: “Hizmetlisinden akademik kadrosuna idari personelinden güvenlik personeline kadar hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Biz bir aileyiz. Odalarımız, sınıflarımız çok ısındığında pencereyi açmak yerine bir petek kapatmalıyız. Bir vana kapatmakla geleceğimize katkı yapacağımızı unutmamalıyız. Sadece ısınma tasarrufu değil elektrik ve su israfının da önüne geçmeliyiz. Sadece üniversitemizi değil ülkemizin de geleceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Vatan sevgisi sözle değil icraatla olur. Hazırlanan genelgeye uygun olarak hareket edersek kullanılan yakıtlardan yüzde 20 tasarruf sağlamayı hedeflemekteyiz. Gerek ısı merkezinde mesai mefhumu gözetmeden, kar kış demeden görev yapan çalışma arkadaşlarımıza, birimlerde kazan dairesini açıp kapatan arkadaşlarımıza, Yapı İşleri Daire Başkanımıza ve uzun yıllardır üniversitemizin ısınma sistemlerinin düzgün çalışması için gece gündüz çalışan mühendis arkadaşlarımıza vermiş oldukları hizmetler için çok teşekkür ediyorum. İdarecisinden, hizmetlisine kadar tüm OMÜ ailesi el birliği ile bu genelgenin amacına ulaşmasına katkı vereceğine inancım tamdır.”

“Tasarruf daha fazla bilgi, teknoloji, gelişmişliktir”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise, “Bir insanın bulunduğu çevreyi, bir grup insanın bulunduğu ulusu, bir grup insanın dünyayı değiştirebilecek gücünün olduğuna inanıyorum. Sizlerin de bu güçte olduğuna eminim. Eğer bir şeyi başaramıyorsak burada mutlaka kendi üzerimizde olan sorumluluğu bir başkasının yerine getireceği düşüncesinin hakim olduğunu düşünüyorum. Tasarruf sadece dini açıdan yapmakla yükümlü olduğumuz bir hareket değil ekonomik kalkınmanın da temel birimidir. Ekonomi diyor ki tasarruf yap, tasarruflarını yatırıma dönüştür, üretimin ve gelirin artsın, tekrar tasarruf yap. Yani esasında boşa yanan bir elektriği kapatmakla ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluyoruz. Tasarruf yapmamız üniversitemize sadece maddi bir katkı sağlamayacaktır. Yaptığımız tasarruflarla öğretim üyelerimizin araştırmalarına daha fazla para harcanabilecek, daha fazla kongreye katılabilecek. Bunlar bize daha fazla bilgi, daha fazla teknoloji, daha fazla gelişmişlik sağlayacaktır. Tasarruf bir proje değil, birlikte el ele verip yapmamız gereken bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ısıtma sistemlerini işletme ve kullanma konusunda sorumlu teknik personeller tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı.