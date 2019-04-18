OMÜ'de Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış paneline; eski Diyanet İşleri Başkanları Mustafa Said Yazıcıoğlu, Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Üniversitelerimiz fiziki imkan bakımından, ve insan sayısı bakımından önemli bir düzeye gelmiş durumda. Eksiğimiz olan şeyler var. Ama en önemli olan eksiğimiz bu kıymetleri tamamlayacak olan kaliteli çalışkan insan sayımızda. Üniversiteler olarak en önemli ve asli görevimiz bu eksikliği gidermek. Kaliteli iyi yetişmiş insanlığa hizmet edebilecek bir nesli yetiştirmek. Bunun gayretindeyiz. Ama hepimizin bunun farkında olması gerekiyor. Güvenli ve huzurlu bir toplumun oluşmasında üniversitelerin rolü çok önemli. Bu güven ve huzur bir toplumun geleceğinde son derece belirleyici. Bunu sağlayan temel iki unsurun olduğunu düşünüyorum. Birisi sağlam bir ahlak diğeri sağlam bir hukuk sistemi. Ahlaki eksikliğin çok daha belirleyici bir eksiklik olacağını düşünüyorum. Temel olarak gelişmemizde önemli rolü olan eğitim sistemimizin kurgulanmasında bunun ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ahlaklı bir toplum olmamız için nelerin gerekli olduğunu farkında olmamız lazım. Din yönetimininde önemli bir yer tuttuğu açık bir gerçek" dedi.

Rektör Bilgiç'in moderatörlüğünü yaptığı panelde; eski Diyanet İşleri Başkanları Mustafa Said Yazıcıoğlu, Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez kendi konu başlıklarında konuşmalarını yaptı.