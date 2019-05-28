OMÜ'de uluslararası birincilik gururu

Gör. Abdulkerim Turkaya, Peru'da düzenlenen Uluslararası Afiş Yarışması'nda “Protect The Nature" adlı eseriyle Çevre Afişi (Environmental Poster) kategorisinde birincilik elde etti.

Peru Design Biennial 2019 kapsamında Peru'da düzenlenen Uluslararası Afiş Yarışması'nın ikinci çağrısına “Protect The Nature" adlı eseriyle katılan OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya, çevre afişi (environmental poster) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

“Yeşil Kesen, Baş Keser”

Kendisine birincilik ödülünü getiren afiş tasarımı hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya, “Günümüzde farklı coğrafyalarda yaşayan insanların birbirleriyle kurdukları sosyal iletişime katkı sağlayan afiş tasarımı; toplumsal içerikli konularda ortak bir bilinç, duyarlılık ve sorumluluk duygusu ile kamuoyu oluşturmak için bilginin kolaylıkla algılanabilirliğini, iletilebilirliğini işlevsel kılmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Bu bağlamda yapmış olduğum afiş tasarımında, hepimizin ortak yaşam alanı olan ormanların günümüzde rant elde etmek, tarım arazisi oluşturmak, yangın vb. gibi birçok farklı nedenlerden ötürü yok edilmelerine yönelik uluslararası alanda ortak bir bilinç oluşturmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladım. İnsan aktivitelerinden ekolojik olarak etkilenmemiş bir orman arazisi bulmanın neredeyse imkânsız olduğu günümüzde, yaşayan bir canlı olarak ormanların yok olması ile gelecekte insan yaşamının da bundan ne denli olumsuz bir şekilde etkileneceği apaçık bir gerçektir. Tasarımı, mizahi bir anlatım dili kullanarak, minimal bir üslupta uygulamaya koyarken ‘yeşil kesen, baş keser' atasözünden hareketle insanların, ormanı oluşturan her bir ağacı nefes alabilen, yaşayan bir varlık olarak anlamamız gerektiğini ve onu öldürmenin insanı öldürmüş gibi olacağı empatisini ortaya çıkarmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

Yarışmada ödül alan ve eseri dereceye giren tasarımcılar, 28 Haziran 2019 tarihinde Peru'nun Callao şehrinde düzenlenecek olan ödül töreni ve sergi açılışında misafir edilecek.

İki derece daha elde etmişti

Akademik hayatında yapmış olduğu eserlerle katıldığı birçok ulusal ve uluslararası jürili yarışmalarda dereceye giren ve ödülleri bulunan Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya'nın, 2019 yılı içerisinde ilki Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen "Graphic Design, Challenging the Perception - Algıya Meydan Okuyan Grafik Tasarım" konulu 3rd International Poster Contest by Graphic Stories Cyprus ve bir diğeri de Uruguay'da düzenlenen “Politicamente Incorrecto - Politik Yanlış” konulu Uruguay Cartel 2019 uluslararası afiş yarışmalarında finalist olarak dereceye giren iki adet eseri daha bulunmaktadır.