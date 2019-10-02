OMÜ'de yatırımlar devam ediyor

Üniversitede hastane yenileme işlerinin yanı sıra kültür yatırımları da devam ediyor.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yapılan sunuma göre, OMÜ'de 2019 yılı yatırım planında yer alan Ladik MYO, Mühendislik Fakültesi ek bina ve Veteriner Fakültesi inşaat işleri devam ediyor. 54 milyon TL toplam proje tutarı olan çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 33,04 olurken, 2019 yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 51,49 oldu.

Kütüphaneyi de zenginleştirmeye çalışan OMÜ'de 2 milyon TL proje bedelli basılı kitap ve süreli yayın alımı yapılacak. Bu kapsamda OMÜ Merkez Kütüphanesi ile fakülte, yüksekokul ve enstitülerde bulunan birim kütüphanelerine basılı kitap ve süreli yayın alımları yapıldı. Projenin toplam fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 6,75 olurken, 2019 Eylül ayı itibariyle yapılan toplam harcama 135 bin TL oldu.

2019 yatırım projeleri arasında yer alan hastane yenileme işlemleri de devam ediyor. Hastanenin tıbbi makine teçhizat alımları ile poliklinikler, servisler, yoğun bakım ve ameliyathanelerin yenileme çalışmalarının yapımına devam ediliyor. Toplam 3 milyon 470 bin TL proje bedelli çalışmanın nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 29,27 olurken, 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla yapılan toplam harcama ise 1 milyon 15 bin TL oldu. 3 milyon 470 bin TL proje bedelinin 500 bin TL'si döner sermayeden karşılanacak.