OMÜ'de Yonca Özgün söyleşisi

2017'de yılın en başarılı eğitimci kadın liderlerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunu Yonca Özgün, mezun olduğu üniversitede söyleşi yaptı.

Okul Öncesi Düşler Topluluğunun düzenlemiş olduğu söyleşi, OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Söyleşi, OMÜ'den mezun olan ve 2017'de Microsoft'un düzenlediği Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışması'nda finalist seçilerek yılın en başarılı 4 eğitimci kadın lideri arasında yer alan Yonca Özgün'ün katılımı ile yapıldı.

Söyleşinin açılışında söz alan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, ”Yonca Özgün, bizim ikinci mezunlarımızdan ve belki sizin için bir referans olabilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün özellikle sınıf öğretmenlerini ele alacağız. Söyleşide, okul öncesi öğretmen adayları ve diğer bölümlerden öğrencilerimiz, çok teorik ve soyut kalan kavramları nasıl somutlaştırabileceklerini görecekler. Bugün robotik kodlamayı konuşacağız ama aslında bu bütün derslerle ilintili. Bu anlamda bugünkü etkinliğimizin, algoritmik düşünebileceğiniz ve problem çözebileceğiniz ortam sunması açısından önemli bir fırsat bir olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkesin önemli kazanımlar edineceği bir söyleşide katılımınızdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“İnancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin”

Söyleşinin konuğu OMÜ mezunu öğretmen Yonca Özgün, 2017 yılında yılın en başarılı 4 eğitimci kadın liderlerinden biri olarak genç öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Bir öğretmen olarak şunu anlatmaya çalışıyorum: Ben 4 yıllık fakülte mezunu ve hiçbir özelliği olmayan, bunun yanı sıra yüksek lisans bile yapmayan bir bilgisayar öğretmeniydim. Sadece işimi çok seviyordum, işimi güzel ve layıkıyla yaptım. Birileri diğer tarafta işimi yaptığım için kızarken, diğer taraftan bazıları da beni ikna etmeye çalışıyordu. Yani biri bilmese bir diğeri bilir değerini. Şundan emin olun; yaptığınız çalışmalar mutlaka bir gün meyvesini verecek, bu inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin.”

Öte yandan Kanada'da düzenlenen yarışmada Türkiye'ye 2 altın madalya kazandıran ve bunun gibi birçok başarıya imza atan bilgisayar öğretmeni Yonca Özgün, yıllar sonra mezun olduğu üniversitesinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, hocalarına ve katılımcı öğrencilere şükranlarını sundu.