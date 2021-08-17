OMÜ'deki otopark sorununa neşter

Yapılan çalışmalarla eski kapasitesi 765 olan otoparkların yeni kapasitesi 342 araç artışla 1107 oldu.

Hastaneler bölgesinde bulunan tüm otoparklarda ilk 30 dakika ücretsiz yapılırken çevresinde yer alan diğer birimlerdeki otoparklara da vatandaşların ücretsiz park edebilmesi sağlandı. Başta genişletilen Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi ücretsiz otoparkı yanında Konukevi, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu ve TÖMER çevresindeki otoparklara da vatandaşlar ücretsiz park yapabilmekte.

“Plaka okuma sistemi kurularak hizmet akışı hızlandırıldı”

İyileştirme çalışmaları kapsamında; otoparklara plaka okuma sistemi kurularak hizmet akışı hızlandırıldı, poliklinik otoparkına ikinci bir çıkış yapılarak hızlı çıkış sağlandı, yol boyu otoparkında düzenleme yapılarak yol güzergahına yapılan düzensiz ve kontrolsüz park önlendi ve yönlendirme tabelaları güncellendi.

“Vatandaşlardan gelen talepler bizler için önemli”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı değerlendirmede, vatandaşlardan gelen taleplerin kendileri için önem ifade ettiğini belirterek OMÜ'nün başta sağlık alanı olmak üzere Samsun'a birçok alanda hizmet ettiğinin altını çizdi. Rektör Ünal, özellikle üniversite hastanelerin Samsun ve Karadeniz Bölgesi için önemli bir sağlık merkezi olduğunu bu nedenle birçok hastanın tedavi için Üniversiteyi tercih ettiğini söyledi.

Konuşmasının devamında Rektör Ünal, “Başta Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Diş Hekimliği ve Hayvan hastaneleri olmak üzere Üniversitemizde yoğun hizmet talebinden dolayı araç yoğunluğu yaşanıyordu. Bu durumu iyileştirmek ve vatandaşlarımızın hizmetlerden daha konforlu yararlanabilmesi için otopark hizmetlerinde iyileştirme ve kapasite artışı sağladık” ifadelerini kullandı.

“İlk 30 dakika ücretsiz”

Hastaneler bölgesinde bulunan hasta ve hasta yakınlarına tahsis edilmiş tüm otoparklarda ilk 30 dakikanın ücretsiz olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, “Ayrıca hastane bölgesinin çevresinde yer alan diğer birimlerdeki otoparklara da vatandaşlar ücretsiz park edebilmektedir. Bu otoparklar; başta genişletilen Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi ücretsiz otoparkı olmak üzere Konukevi, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu ve TÖMER çevresindeki otoparklardır” dedi.

Daha öncede OMÜ yönetimi tarafından, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hizmetlerinin iyileştirilmesi faaliyetleri kapsamında istek, şikayet ve anket sonuçları değerlendirilerek yemekhane hizmetlerinde iyileştirilme çalışmaları yapılmıştı.