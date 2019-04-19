OMÜ'deki “Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı” tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi organizasyonunda gerçekleştirilen “Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı” yapılan değerlendirme, sunulan öneriler ve beyan edilen fikirler ışığında sona erdi.

Eski Devlet Bakanı ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu ile eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Görmez'in, açılış paneline davetli konuşmacı olarak iştirak ettiği çalıştayda ilk gün yapılan oturumda, “Yüksek Din Öğretiminin Sosyo-Politik Boyutu” başlığı adı altında bildiriler sunulup müzakereler yürütüldü.

İkinci oturumda ise “Yüksek Din Öğretiminde Sorunlar” hususunda yine bildiriler sunulup müzakerelere yer verilirken, çalıştayın değerlendirmesi ise son oturumda ele alındı. Değerlendirme oturumunda, OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Peker moderatör olarak görev alırken Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Recai Doğan ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Kemal Ataman da görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

“Bu tür etkinliklerin üniversitemiz bünyesinde olmasından son derece mutluluk duyuyoruz”

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Üniversite çatısı altında konuşulamayacak bir şeyin olmayacağını düşündüğünü söyledi. Aksi takdirde bilim insanı oldukları iddiasının temelinin asılsız olacağını ifade eden Rektör Bilgiç, “Ben bir konuşmanın ya da fikri ifade etmenin nasıl olacağının tayin edildiği bir üniversiteyi düşünemiyorum. Böyle bir üniversitenin varlığının, sadece belki günün ihtiyaçlarını karşılamak için teknisyen yetiştirmekten ibaret olacağı hepimizce bilinmekte. Bu nedenle bizler bu tür etkinliklerin üniversitemiz bünyesinde olmasından son derece mutluluk duyuyoruz ve kimin ne konuşacağından da hiçbir endişe etmiyoruz. Yüksek din öğretimiyle ilgili birbirinden farklı ve birbirine benzer ne kadar görüş varsa ve bu konuda düşüncesi olan, kendisini söz sahibi sayan akademisyenlerimizin kendilerini ifade etmesini istiyoruz” dedi.

“Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi en kısa sürede hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.