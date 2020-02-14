OMÜ'den Brüksel'e çıkarma

Dr. Sait Bilgiç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de üniversite iş birliği görüşmelerinde bulundu.

Uluslararası İş Birliği Protokolü”ne imza atan Belçika Benelüks Üniversitesi (European University Of Benelux), OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz'ı ağırladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Benelüks Üniversitesine Dekan Prof. Dr. Metin Yılmaz'ın eşliğinde resmî ziyarette bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Brüksel Havaalanı'nda sıcak bir şekilde karşılandı.

Rektör Bilgiç ve Dekan Yılmaz, ziyaretin ilk etabında, Benelüks Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed El Sayed, Eğitim Direktörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Essam Serry ve bazı fakülte dekanlarının katılımıyla ilk tanışma toplantısının ardından yüksek lisans tez savunması sonrası kabul törenine iştirak etti.

“Avrupa'da doğru din eğitimi için İlahiyat Fakültesi desteğe hazır”

İş birliği ağını büyütmeye yönelik ziyaretin bir sonraki gününde tertip edilen ve lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlerin bulunduğu toplantıda, açılış konuşmasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptı. Rektör Bilgiç konuşmasında, eğitim alanındaki iş birlikteliğinin önemi üzerinde durarak, “Avrupa'da yaşayan genelde tüm Müslüman ve özelde ise Türk öğrencilerinin yüksek din öğretimine dair yaşadıkları sorunların giderilmesi noktasında katkı sunmayı arzu ediyoruz. Batıdaki Müslüman karşıtlığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan radikalizm ve ırkçılığın gençliği tehdit etmesi, gençleri kendi iradeleri dışında terör örgütlerine katılmak durumunda bırakıyor. Yanlış din öğretimi bu aşırılıkları tetikliyor, bizler de bu minvalde böylesine büyük bir sorunun şeffaf, denetlenebilir bir eğitim ile çözülebileceğine ve bu yaklaşımın dünya barışına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Nitekim OMÜ İlahiyat Fakültesi bu konuda katkı sağlayacak altyapıya fazlasıyla sahip, dolayısıyla bunun için desteğe hazır olduğumuzu vurgulamak isterim” dedi.

OMÜ'nün desteği büyük memnuniyet oluşturdu

Benelüks Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed El Sayed ise Avrupa'nın İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkesinde ve bazı Arap ülkelerinde şubelerinin olduğunu belirterek, sadece Avrupa' da bin 600 Müslüman öğrenciye ilahiyat eğitimi verdiklerine dikkat çekti. Bu noktada OMÜ'nün güçlü bir üniversite olduğunu ziyaretleriyle bizzat müşahede ettiklerini belirten Rektör El Sayed, OMÜ'nün ve İlahiyat Fakültesinin desteklerine ihtiyaç duyduklarını, bu hususta büyük beklentileri olduğuna işaret ederek söz konusu destekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Tunus Zeytuni Üniversitesi Rektörü ise bu üçlü anlaşma sayesinde çok büyük iş birlikteliğinin ortaya çıkacağını ve kendilerinin de bu hususta hazır olduklarını söyledi.

Rektör Bilgiç, Türk öğrenci temsilcileriyle görüştü

Toplantı sonrası soru-cevap kısmında lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yaşadığı sorunlar dile getirildi ve konuşmacılar yöneltilen soruları cevapladı. Toplantının devamında Hollanda, Almanya ve Belçika'dan gelen Türk öğrenci temsilcilerinin yoğun görüşme talebi üzerine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Dekan Prof. Dr. Metin Yılmaz, temsilci Türk öğrenciler ile bir araya geldi. Yapılan bu özel görüşme sonrası, Avrupa genelinde din eğitimine dair yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşuldu. Belçika hükümeti adına toplantıda hazır bulunan görevli de hem toplantı kısmında hem de özel görüşmelerde hükümet olarak beklentilerinden ve radikalizme karşı alınması gereken önlemlerden bahsetti.

Avrupa Parlamentosu ziyaret edildi

Rektör Bilgiç ve Dekan Yılmaz toplantı bitiminde, basın mensuplarının talebi üzerine açıklamalarda bulunurken, Benelüks Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed El Sayed; Rektör Bilgiç ve Prof. Dr. Metin Yılmaz'a plaket takdiminde bulundu. Öte yandan Rektör Bilgiç ve Dekan Yılmaz'ın Brüksel gezisi, akabinde Avrupa Parlamentosu ziyaretiyle devam etti ve ikili burada incelemelerde bulundu. Ziyaretin son ayağı olan veda toplantısında ise kısa ve uzun vadede yapılması gereken iş birliktelikleri ve genel konular ele alındı.

Oldukça verimli geçen bu ziyaretin OMÜ ve ilahiyat fakültesi adına yeni açılımlara vesile olması bekleniyor.