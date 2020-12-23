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OMÜ'den İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.


TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek “İlkadım'dan Bilime Yolculuk” temalı bilim şenliğinin hazırlıklarında ve bu şenliğe katılımın arttırılmasına yönelik çalışmalarda taraflar arasında iş birliğini amaçlayan protokol, Rektörlük'te gerçekleşen törenle imzalandı.


Protokolü imzalayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, protokolün hayırlı olmasını diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Üniversitenin tüm imkânlarıyla destek olmaya hazır olduğunu ifade ederek iki kurum arasındaki iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.


Şenliğin pandemi koşullarında düzenlenmesi ve duyurulması için tarafların yükümlülüklerin belirtildiği protokol, 2 yıl boyunca geçerli olacak.

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