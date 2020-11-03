OMÜ'den kan bağışına destek

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin 3 numaralı girişinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve Samsun Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayrak ve OMÜ Öğrenci Konseyi Temsilcisi Enes Melih Aktürk katıldı.

Birçok katılımcının kan bağışında bulunduğu etkinlikte Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, gönüllü kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Kızılay yetkilileri, katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve yöneticilere plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.