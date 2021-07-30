İhlas Haber Ajansı

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OMÜ'den Marmaris önlemi: Mangal, semaver, piknik yasaklandı

Marmaris başta olmak üzere çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) önlem aldı.

Kampüs ve çevresinde mangal, semaver ve piknik yasaklandı.


Üniversite'den yapılan açıklamada, "Havaların ısınması nedeniyle son günlerde yaşanan orman yangınlarında artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle Kampüs içindeki ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde mangal, semaver ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Yangın görüldüğünde ihbar hatlarının (177-112) kullanılması önem arz etmektedir" denildi.

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