OMÜ'den Marmaris önlemi: Mangal, semaver, piknik yasaklandı

Kampüs ve çevresinde mangal, semaver ve piknik yasaklandı.

Üniversite'den yapılan açıklamada, "Havaların ısınması nedeniyle son günlerde yaşanan orman yangınlarında artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle Kampüs içindeki ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde mangal, semaver ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Yangın görüldüğünde ihbar hatlarının (177-112) kullanılması önem arz etmektedir" denildi.