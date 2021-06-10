OMÜ'den matematik bölümü öğrencilerine başarı sertifikası

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin, kendi alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla yürütülen Mesleki Uygulama Programı'nın (MUP) başarı sertifikası takdim töreni gerçekleştirildi.

MUP'ta yer alan Matematik Bölümü son sınıf öğrencilerine başarı sertifikalarının teslim edildiği tören Matematik Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, Samsun Doğa Anadolu ve Fen Teknoloji Lisesi Müdürü Şenol Yılmaz, Ted Samsun Koleji Müdürü Ramazan Güney, Samsun Final Fen Lisesi Müdürü Mehmet Şevket Özçetin, Samsun Boğaziçi Koleji adına Hüseyin Ocakdan ve Matematik Bölümü öğretim üyeleri katıldı.

“Bu program sadece bizim fakültemizde uygulanıyor”

Takdim öncesi söz alan Dekan Vekili Prof. Dr. Emin Kasap, Fen-Edebiyat Fakültesinin bu programla Türkiye'deki fen-edebiyat fakülteleri arasında öncü olduğunu vurgulayarak “Mesleki Uygulama Programı, Matematik Bölümünde akademik eğitim-öğretim yılının son döneminde uygulanan bir program. Programa 4 üzerinden en az 3 ortalamaya sahip ve alttan dersi olmayan başarılı öğrencilerimiz katılmakta. Bu program için bize destek veren ve burada öğrencilerin heyecanına ortak olan değerli okul temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Mesleki Uygulama Programı, fen-edebiyat fakülteleri arasında ülkemizde sadece bizim fakültemizde uygulanıyor. Bu yıl programın 3. yılındayız. Öğrencilerimiz bu programa dâhil olabilmek için 1. sınıftan itibaren notlarını yüksek tutmaya çalışıyorlar, bu sayede bölümde başarı oranı yükselmekte” dedi.

“Kazananın çok olduğu bir program”

MUP'un önemini ve hem öğrenciler hem de kurumlar açısından sunduğu avantajlara ve faydalara dikkat çeken Dekan Vekili Prof. Dr. Kasap “Başarılı öğrencilerimizi gönderdiğimizden bu durumdan farklı eğitim-öğretim kurumlarımız da kazanç sağlamakta. Ayrıca öğrencilerimiz program sayesinde daha donanımlı ve iş hayatının beklentilerini karşılayabilecek biçimde yetişiyorlar. Yani kazananın çok olduğu bir program, dolayısıyla bizler nitelikli ve birikimiyle meslek yaşamına atılacak öğrenciler yetiştirmek hedefiyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Ardından, MUP'u başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları konuk eğitim-öğretim kurumlarının yetkilileri tarafından takdim edildi. Öğrencilerin, Matematik Bölümü müfredatının son döneminde yer alan MUP'a başlayabilmesi için transkriptinde başarısız dersinin (7. yarıyıl dâhil) bulunmaması ve 7. yarıyıl sonunda ortalamasının en az 4 üzerinden 3 olması gerekiyor.