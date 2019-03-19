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OMÜ'den mimar adaylarına seminer

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi’nde “Güncel Mimarlık Eğitimi, Mimari Pratikler ve Mimar Profiline Eleştirel Bir Bakış” semineri düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi'nde “Güncel Mimarlık Eğitimi, Mimari Pratikler ve Mimar Profiline Eleştirel Bir Bakış” semineri düzenlendi.


Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi'nde gerçekleşen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı olarak katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sönmez, öğrencilere mimarlık ve tasarım hakkında önemli bilgiler verdi.


Son dönemlerde yapılan tasarımların birbirine benzediğine değinen Murat Sönmez, “Bugün burada güncel mimarlık değerlendirmesi yapacağız. Dünya o kadar çok küçüldü, bilgi o kadar kolay dağılıyor ki, bugün bir tasarım yaparken hepimiz belli bir noktada aynı şekilde düşünüyoruz. Aynı şekilde üretimler yapıyoruz ve özgün diye ürettiğimiz tasarımlar, birbirine çok benziyor. Bu da ortaklıklar sistemi dediğimiz kavramla ilişkilendirilebilir. Bugün Çin'de bir tasarımcı 5 dakika önce tasarımını internete yüklediği anda aslında o her birimiz için ilham kaynağı haline gelebiliyor. Yani biz o tasarımın imgelerini alıp, bir biçimde kendi tasarımımızda kullanabiliyoruz. En kolay eriştiğimiz 2 şey var: Bir tanesi bilgi bir tanesi de imge. Örneğin İzmir'de yapılan bir tasarım yarışmasında 1. olan tasarım ile yarışmaya katılan bir başka tasarım neredeyse aynı. Yapılan sadece kat sayısı ve rengi birbirinden farklı. Birbirlerinden kopya çekmiş olamazlar çünkü aynı yarışmaya aynı zamanda katılıyorlar. Sorunu şöyle tanımlıyoruz: Bugün bir tasarım problemi karşısında hepimiz eşit düşünüyoruz. Aynı imgeleri ve kütlesel dili kullanıyoruz. Mimarlıkta bize özgün olanı bulacaksın derler. Umarım bu seminer mimar adayları için olumlu geçer” dedi.


Seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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