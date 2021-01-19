OMÜ'den sanal sergi: “Pandemide Kadın Olmak“

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, 8 Mart 2021'de “Pandemide Kadın Olmak“ temalı uluslararası davetli bir karma sanal sergi etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Gerçekleştirilecek sergide; 2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan ve halen dünyada etkisi süren Covid 19 pandemi sürecinde “kadın” konusu eserlerde işlenecek. Sergilenecek eserlerde ayrıca kadınların Kovid-19 pandemesinde kendisini, ailesini ve çevresini nasıl yorumladığı, bu süreçte salgın yönetimini nasıl değerlendirdiğini ve çözüm süreçlerinde kendisini nasıl konumlandırdığının analizi ortaya çıkartılacak.

Sergi bir belge niteliğinde

Serginin küratörlüğünü üstlenen OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sena Sengir düzenlenen bu serginin, ulusal ve uluslararası seçkin kadın sanatçı ve akademisyen kadın sanatçıların sanatsal dışavurumunda, şahit olunacak belge niteliğinde bir etkinlik olacağını belirtti. Sengir ayrıca serginin herhangi bir teknik sınırlaması olmadan soyut veya somut tüm anlatım biçimlerine açık olarak pandemi sürecinde “kadını okuma”, daha doğrusu kadın sanatçıların anlatımıyla “sanatla dünyayı okuma” arzusunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Davetli Sanatçılar Uluslararası Karma Sanal Sergisi 8 Mart 2021 tarihinde https://oktam.omu.edu.tr internet sitesi üzerinden linkinden gezilebilecek.