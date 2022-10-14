OMÜ'den turizmi canlandıracak protokol

Anlaşmayla ilgili bölgelerin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda (Vikipedi, Google Maps vb.) tanıtımına yönelik içerik oluşturma, var olan içerikleri gözden geçirme ve bu doğrultuda anılan platformların hak sahipleri ile iletişim kurularak güncellenmesi amaçlanıyor. İmzalanan anlaşmayla ayrıca değer paketlerinin hazırlanması ve OMÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel gelişiminin desteklenmesine yönelik çalışmaların da yapılması planlanıyor. Bu amaçla Turizm Fakültesi öğrencilerinin ve çalışanlarının proje yönetimi alanında deneyim ve bilgilerinin arttırılması amacıyla 2 ayrı program düzenlenecek. Ayrıca öğrencilerin, kullanıcı ve ziyaretçi deneyimi alanında farkındalıklarının arttırılması amacıyla 20 kişilik günübirlik çalışma gezisi de yapılacak.

"Protokolü Samsun'u turizm açısından baktığınızda cazibe merkezine dönüştürmek olarak algılıyoruz”

İmza töreninden sonra açıklamalarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal protokolü 2 açıdan önemsediklerini belirterek “Birincisi üniversitemizin, varlığı ve geleceği ile ilgili bir revizyona gitmesidir. Revizyon kapsamında da pratiği yani uygulamayı merkeze aldık. Teorik bilgi önemli ama teorinin kişisel beceri ve gelişime dönüşmesini stratejik hedef olarak belirledik. Turizm Fakültesi ve Turizm Meslek Yüksekokulumuzu ve barındıkları imkânları, uygulama alanı ve doğal olarak eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. İkincisi ise Samsun'un dünya güzeli bir şehir olması ve de çok fazla imkân ve fırsatı barındırmasıdır. Hakikaten değerli bir şehirde yaşıyoruz ancak Samsun kendisine ait olan ziyneti, maalesef çok fazla tanıtıp gün yüzüne çıkartamıyor. Protokolle birlikte kentimizin sahip olduğu değer ve varlıkların dijital platforma taşınmasını ve de akademisyen ile öğrencilerimizin eğitimin bir parçası olarak rol alacak olmasını; Samsun'u pazara çıkarmak, görünürlüğünü arttırmak ve turizm açısından baktığınızda da cazibe merkezine dönüştürmek olarak algılıyoruz. Bu nedenle 2 kurumun özellikle iş odaklı olarak bir araya gelerek protokol yapmasını ve sonrasında takip edilebilir somut sonuçlara ulaşılacak olmasını önemsiyoruz. Sonuçlarını da çok yakından takip edebileceğimiz bir protokol olduğunu söylemeliyiz. OKA çalışanları adına başta İbrahim Ethem Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle bir araya geldiğimizde sürekli yeni işler konuşuyoruz ve bu buluşmaların da Samsun'da yakaladığımız bir sinerji olduğunu düşünüyorum. Protokolün tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İmza töreninde Rektör Ünal'a; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Sevim Alışır, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut eşlik etti.

Vali Dağlı ve Rektör Ünal'dan ziyaretler

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Arama Kurtarma biriminde çocukların ve gençlerin hem spor yapabilmesi hem de eğlenebilmesi amacıyla kurulan eğitim parkurunu gezdi. Gezi sırasında AFAD İl Müdürü Levent Uçar'dan bilgi alan Vali Dağlı ve Rektör Ünal'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı eşlik etti. Arama kurtarma birimi ve eğitim parkuru hakkında bilgi alan Vali Dağlı, yapılan çalışmalar için duyduğu memnuniyeti Rektör Ünal'a iletti. Akabinde Vali Dağlı ve Rektör Ünal üniversitenin yaşam merkezinde kurulan stantları inceledi.