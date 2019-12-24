OMÜ'den uluslararası iş birliği anlaşması

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Belçika European University of Benelux Rektörü Prof. Dr. Mohamed El Sayed arasında eğitim alanında uluslararası iş birliği protokolü imzalandı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, kendisini makamında ziyaret eden heyete, uluslararası iş birliklerine önem verdiğini belirtti.

İş birliği protokolü imza törenin ardından hediye takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Heyette ayrıca, Benelux Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Essam Serry, Benelux Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Sözer, Tunus Kairovan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Başkanı Mahbouba Bellar, Tunus Yüksek Öğretim ve Bilim Araştırmalar Merkezi Uluslararası Üniversiteler İşbirliği Direktörü Manel Jebri ve OMÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya yer aldı.