OMÜ'lü akademisyene ‘en iyi sözlü bildiri' ödülü

Ulusal-III. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi”nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Gücükoğlu, “en iyi sözlü bildiri” ödülüne değer görüldü.

Erciyes Üniversitesi ve Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği paydaşlığında 4-7 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen kongreye; Türkiye'den 30'a yakın veteriner fakültesinin yanı sıra, hayvansal gıdalarla ilgili sektör temsilcileri iştirak etti.

Kongrede “en iyi sözlü bildiri” ödülüne ‘'Manda Sütü ve Ürünlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten E. Coli Varlığının Araştırılması'' konulu çalışmasıyla OMÜ Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Gücükoğlu ulaştı.

Kongre; gıda hijyenine dair bilgileri değerlendirmeyi ve kamu-üniversite iş birliğini pekiştirmeyi hedefledi

Gıda hijyeni ile ilgili önemli konulardaki bilgileri ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirmeye sunmayı ve kamu-üniversite iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan Ulusal- III. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi”nde ulusal katılımcılar tarafından veteriner gıda hijyenine ilişkin güncel konular üzerine bilimsel çalışmalar ile sözlü/poster bildirileri sunuldu.

Gıda hijyeni ve teknolojisine yönelik konularda faaliyet gösteren başta üniversitelerin ilgili bölümleri ile kamu ve özel sektör çalışanlarının bir araya geldiği kongrede bilimsel ve teknolojik yenilikler paylaşılırken sektöre ait problemler için çözüm önerileri de ortaya kondu.

Kongrede ayrıca; global düzeyde seyretmekte olan Kovid-19 pandemisi nedeniyle uluslararası katılımcılar da alternatif olarak çevrim içi (on-line) sunum yapabilme şansına sahip oldu.