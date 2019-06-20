OMÜ'lü akademisyenlerden anlamlı etkinlik

SAMSUN (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yılı dolayısıyla, Samsun'un çeşitli yerlerinden aldıkları topraklarla Sarp Sınır Kapısı'nda bulunan şehitliğe fidan dikme etkinliği gerçekleştirecek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri, etkinlik öncesi OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e etkinlikte giyecekleri ve özel olarak hazırlanan formayı hediye etti.

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hayrettin Katipoğlu ve Mehmet Mustafa Tilekli, Milli Mücadele'nin başlatılmasının 100. Yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atacak. OMÜ ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi'nin desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte, Samsun'daki Tütün İskelesi'nden bisikletle yola çıkacak olan iki akademisyen, çeşitli köylerden ve güzergahtaki Fatsa, Espiye, Arsin ve Ardeşen'de bulunan şehitliklerden temsili olarak toprak alacak. Akademisyenler son olarak varış noktası olan, Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bulunan şehitliğe aldıkları topraklarla birlikte fidan dikecek. Beş gün sürmesi planlanan etkinlikte akademisyenler, yaklaşık olarak 550 kilometrelik yolu pedallayarak geçecek.

Rektör Bilgiç'e özel formayı hediye ettiler

Etkinlik öncesi akademisyenler, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan'la birlikte Rektör Bilgiç'i ziyaret etti. Etkinlikle ilgili çeşitli bilgiler veren akademisyenler, Rektör Bilgiç'e etkinlikte giyecekleri ve özel olarak hazırlanan formayı hediye etti. Rektör Bilgiç ise organizasyonun önemli ve anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade ederek bisikletle yola çıkacak iki akademisyene başarı ve sağlık dilekleriyle teşekkür etti.