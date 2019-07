OMÜ'lü akademisyenlerin projesine AB'den dev bütçe

Dr. Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr. Coşkun Gülser ve Prof. Dr. Orhan Dengiz tarafından hazırlanan proje; Avrupa Birliği (AB) Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı [Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – (EACEA)] tarafından 3 milyon 32 bin avro bütçe ile kabul edildi.

OMÜ'nün en yüksek bütçeli AB projesi

Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin Erasmus+: Key Action 1- Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 2019 çağrısı kapsamında hazırladığı “Erasmus Mundus Master in Soil Science (emiSS)” adlı proje, aynı zamanda OMÜ'nün yürüttüğü en yüksek bütçeli AB projesi olma özelliğini taşıyor.

Koordinatörlüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün yürüteceği proje kapsamında “Toprak Bilimi Alanındaki Yüksek Lisans Programı”na; Rusya Federasyonu'ndan Southern Federal University (SfeDU), Polonya'dan University of Agriculture in Krakow (UAK), Bulgaristan'dan Agricultural University Bulgaria (AU) ve Ürdün'den Jordan University of Science and Technology (JUST) yükseköğretim kurumları “ortak” olarak katılım sağlayacak. Proje kapsamında ortak üniversiteler dışında; Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Japonya, Kazakistan, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna'da bulunan toprak bilimi alanındaki yükseköğretim kurumlarından da bilim insanları “katılımcı ortak” olarak yer alacak.

emiSS projesi neyi hedefliyor?

emiSS projesinin hedefi; toprak bilimi (toprak fiziği, kimyası ve biyolojisi, hidroloji, toprak oluşumu ve sınıflandırma, toprak kirliliği, ıslahı), toprak yönetimi (toprak erozyonu ve korunumu, arazi kullanımı, planlama ve yönetimi, toprak sağlığı ve kalitesi), toprak verimliliği (bitki besleme, gübreler ve gübreleme, topraksız kültür, kompostlama ve vermikompost), toprak ekosistemi (toprak biyoçeşitliliği, toprak-bitki-su ilişkileri, CBS, uzaktan algılama ve toprak haritalama) vb. alanlardaki yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren bu lisansüstü eğitim programı aracılığıyla nitelikli ve yetenekli toprak bilimi insanlarına olan ihtiyacı karşılamanın yanı sıra kültürel değişim ve yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesine yöneliktir.

Türkiye “koordinatör ülke” olarak OMÜ aracılığıyla ilk defa böyle bir projede yer alacak

Türkiye'nin “ortak ülke” konumunda olduğu başka Erasmus Mundus projelerinde yer alan üniversiteler bulunmakla birlikte, Türkiye “koordinatör ülke” olarak OMÜ aracılığıyla ilk defa böyle bir projede görev alacak. Bu programla OMÜ uluslararası iş birliklerini daha da güçlendirecek, akademisyen ve lisansüstü öğrenci hareketliliğini artıracak.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, gösterdikleri büyük başarıdan dolayı öğretim üyelerini tebrik ederek kendilerine başarılarının devamını diledi.