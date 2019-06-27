OMÜ'lü öğrenci TÜBİTAK proje yarışmasında bölge birinciliğiyle zirvede

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi Elif Karacakoyun, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, hazırladığı projeyle eğitim kategorisinde bölge birinciliğine uzandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, OMÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Elif Karacakoyun; Adana, Kayseri ve Samsun Bölgeleri kapsamındaki 42 üniversiteden 2 değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek 100 projenin sergilendiği Kayseri Bölge Sergisi'nde OMÜ'ye bölge birinciliğini getirdi.

Projede, fen öğretimiyle ilgili yenilikçi ders materyali tasarlandı

24 - 26 Haziran 2019 tarihleri arasındaki Kayseri Bölge Sergisi'nde eğitim alanında birincilik ödülü kazanan “İşaretlerle FenHika” adlı projenin danışmanlığını Doç. Dr. Mustafa Ergun yaparken, projede fen öğretimiyle ilgili yenilikçi ders materyali tasarlandı.

Eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelerin yarıştığı kategoride, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler değerlendirildi.

Sonraki hedef İstanbul'daki Türkiye finalleri

TÜBİTAK- BİDEB tarafından 17 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde de OMÜ'yü temsil edecek Elif Karacakoyun başarısıyla dikkat çekerken, projenin fikir ve hazırlık aşamasında yanında olan akademisyenlere şükranlarını ileterek OMÜ'yü finallerde zirveye taşımak istediğini dile getirdi.