OMÜ'lü öğrenci ve mezunlara kariyer hizmeti

OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezinde açılan ofisle iş ve meslek danışması, iş arayanların kaydını almak, güncellemek, profiline uygun işler sorgulamak, staj ve kurs hizmetleri, İŞKUR faaliyetleri, iş arama becerileri, mülakat ve görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve iş arama becerileri konularında ücretsiz sertifikalı eğitimler düzenlemek gibi konularda rehberlik ve danışmalık hizmetleri sunuluyor.

Üniversite bünyesinde aynı zamanda bir Kariyer Merkezi Müdürlüğü ve Mezunlar Koordinatörlüğü de bulunuyor. Bu merkezler öğrenciler ve şirketler arasında bağ kurarak, staj imkanlarını ve firmalardan gelen talepleri değerlendirerek ve düzenledikleri eğitimlerle öğrenci ve mezunların kariyerlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyor.

İŞKUR'un üniversitede bir ofis açmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü ve Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, “Üniversitemizde İş ve İnsan Kaynakları Merkezi açıldı. Daha önce bir protokol vardı ama özellikle bu yıl İŞKUR kalıcı bir şekilde üniversitemizde iş ve meslek danışmanı bulundurmaya başladı. Bu durumdan ötürü biz son derece mutlu ve memnunuz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere mezunlarımız da iş ve meslek danışmanı ile üniversitemiz bünyesinde bire bir görüşme fırsatı yakalayacak. İş ve meslek danışmanlarının yaptığı tüm hizmetlerden yararlanma fırsatı bulacaklar. Kariyer planlamaları konusunda kendilerine destek sağlanmış olacak. Bunun yanı sıra iş arama becerileri, mülakat ve görüşme teknikleri, CV hazırlama gibi iş hayatına giriş için önemli eğitimleri doğrudan üniversitemizde alma fırsatına ulaşmış olacaklar” dedi.

Kariyer Merkezi Müdürlüğü ve Mezunlar Koordinatörlüğünün çalışmalarından da bahseden Doç. Dr. Topkaya, “Bizler de düzenlediğimiz eğitimlerin yanı sıra reel olarak da hem öğrencilerin staj imkanları konusunda bilgi sahibi olmaları hem de daha fazla staj fırsatından öğrencilerin yararlanması için öğrenciler ve şirketler arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Yine mezunlarımızın da iş imkanları için çeşitli kurum ve kuruluşlarla bağ kurmalarına yardımcı oluyoruz. Bize gelen talepleri iş fırsatlarını mezunlarımıza aktarıyoruz. Mezunlarımızın bu fırsatlardan yararlanması için onlara öncülük ve rehberlik ediyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli kariyer fuarları düzenleniyor. Bu kariyer fuarlarında da bire bir hem öğrencilerimizin hem mezunlarımızın iş verenlerle bir araya gelmesi söz konusu. Dolayısıyla kariyer fuarına katılımlarının desteklenmesi hususunda da onlara yardımcı oluyoruz” diye konuştu.