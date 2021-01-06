OMÜ'lü öğrenciler engelliler için stüdyoda

“Ses kaydedildiği gibi arkasında gizlenen duygular da kaydedilir” sloganı ile başlatılan proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri radyo stüdyosunda masal kayıtlarını almaya başladılar.

Proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi radyo stüdyosunda okunan sesli kitaplar, Denizli Görme Engelliler İlkokulu, Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu, Adana Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler İlkokulu, Çanakkale Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu, Ankara Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu'na teslim edilecek. Kaydedilen sesli kitaplara ulaşmak isteyenler “@sesimiz-iz youtube ve podcast” hesaplarından erişebilecek.

Projeye katılım sağlamak isteyen gönüllüler Kurşun Asker, Bremen Mızıkacıları, Üç silahşörler, Kül Kedisi, At Tilki ve Aslan, Som Balığı ve Ayı, Keloğlan ve İşkembesi, Keloğlan ile Padişah, Cırcır Böceği ile Karınca, Yalancı Çoban, Pinokyo, Altın Yumurtlayan Tavuk, Hacivat ve Karagöz, Bir Şeftali Bin Şeftali, Deli Dumrul, Bir Günlük Düş ve Gerçek kitaplarını seslendirip “@sesimiz_iz” hesabından iletişime geçebilecek.

Okullara teslim edilen sesli kitaplar ve proje detayları hakkında detaylı bilgilere “@sesimiz_iz” kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.