OMÜ'lü öğrenciler şehitleri, Aksu-Kocabaş Tepesi'nden selamladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) öğrencileri, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında şehitlerin anısına Atakum ilçesi sınırları içerinde yer alan 420 metre rakımlı Aksu-Kocabaş Tepesi'ne tırmandı.

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nce organize edilen "100. Yılda Şehitlerimizi Anma Yürüyüşü"nde yaklaşık 200 öğrenci, Atakum ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki Kocabaş Tepesi'ne çıkarak Türk bayrağı açtı. Güzergah boyunca şehitleri, "Her şey vatan için", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" sloganları atılarak İzmir Marşı okundu.

Yürüyüşle ilgili konuşan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, "19 Mayıs 1919 hem çok önemli bir tarihtir hem de Samsun'un bu role sahip olması bizler için onur vericidir. 2019, ülkemizin kurtuluşunun 100. yılı ve Milli Mücadele'de baş rolde Samsun vardı. Bizler de fakülte olarak bir dizi etkinlik planladık ve bunlardan biri bu yürüyüşümüz. Bu yürüyüşümüzle bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimizin kutlu hatırasına sahip çıkmak ve onları anmak için Kocabaş Tepesi'ne tırmandık. Gidiş ve dönüş olmak üzere yaklaşık 20 kilometrelik bu parkuru gönüllü ve severek kat ettik. Öğrencilerimizin yüzünden adeta mutluluk ve neşe akıyor. Elbette bizler de çok mutlu olduk ve gurur duyduk. 19 Mayıs'ın 100. yılında etkinliklerimizin devamı gelecek" diye konuştu.