OMÜ'lü öğrenciler spiker Cem Öğretir ile söyleşi yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, "İletişim Söyleşileri" konulu etkinliklerinin ilkinde ana haber spikeri Cem Öğretir ile öğrencileri bir araya getirdi.

Moderatörlüğünü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinden Gökhan Kapusuz'un üstlendiği söyleşide Cem Öğretir etkili iletişim, diksiyon ve hitabet konularında bilgilendirme yaptıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayarak tecrübelerini paylaştı. Dilin önemine değinen ve Türkçe kullanımı konusundaki hassasiyetini belirten Öğretir, “Bir dil ölürse millet ölür bizi birbirimize bağlayan en önemli şey dildir, eğer biz birbirimize dil ile bağlıysak bunu iyi öğretmek, iyi öğrenmek ve kuşaktan kuşağa aktarmak zorundayız” dedi.

Bir saatlik söyleşinin kapanış konuşmasını yapan Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Güray Erener katılımları için Cem Öğretir'e teşekkür ettikten sonra, “Her şeyden önce sağlık diliyorum, bu hastalıktan kısa süre içerisinde kurtulmayı ve öğrencilerimize kavuşmayı diliyoruz” diyerek temennilerini sundu.

Söyleşi, Cem Öğretir'in OMÜ ailesini pandemi sonrası haber stüdyosuna davetiyle sona erdi.

Samsun MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin Öğr. Gör. Şadiye Nur Güleç'in danışmanlığında online gerçekleştirdikleri söyleşiye Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Rıza Altunay, Yüksekokul Sekreteri Bünyamin Ün, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Aybike Tuba Özden, Samsun MYO öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.