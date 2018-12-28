OMÜ'lü öğrenciler Türk Halk Müziği Ses Yarışması'ndan dereceyle döndü

Türk Halk Müziği Ses Yarışması”ndan dereceyle döndü.

Kırşehir'in yetiştirmiş olduğu büyük halk ozanı Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın eserlerinin seslendirilmesi ve eserleri en iyi şekilde icra eden yeteneklerin ortaya çıkartılması ve yanı sıra da Neşet Ertaş'ın mirasının ve Abdallık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kırşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışmanın finali Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

Yarışmada icracılar, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın eserlerinin yanı sıra Kırşehir yöresinden ezgileri de seslendirdi. Yarışmaya Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden İrem Çinar, Sıla Kaya ile Ceren Kılbacak katılırken İrem Çinar, sergilediği performansla jüri tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü.