İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OMÜ'lü öğrenciler yaşlıların yanında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri yaşlı bakımına ve yaşlılarda sık görülen sorunlarla ilgili farkındalığı artırmak için yaşlı bireylere broşür dağıttı.


İstiklal Caddesi'nde toplanan öğrenciler öğretmenleri gözetiminde, yaşlı bakımına ve yaşlılarda sıkça görülen sorunlarla ilgili farkındalığı artırmak, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla bilgilendirme sohbetleri yaptı. Öğrenciler ayrıca, ellerindeki broşürleri yaşlı bireylere verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.