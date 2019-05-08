OMÜ'lü öğrenciler yaşlıların yanında

İstiklal Caddesi'nde toplanan öğrenciler öğretmenleri gözetiminde, yaşlı bakımına ve yaşlılarda sıkça görülen sorunlarla ilgili farkındalığı artırmak, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla bilgilendirme sohbetleri yaptı. Öğrenciler ayrıca, ellerindeki broşürleri yaşlı bireylere verdi.