İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OMÜ'lü öğrencilerden anlamlı etkinlik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü 4.

sınıf öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'ni resimlerle renklendirdi.


Resim-İş Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sena Sengir danışmanlığında gerçekleşen etkinlikte, binanın girişi ve katları, duvar-resim uygulamaları doğrultusunda öğrencilere umut verecek, onları bilim ve sanata yönlendirecek değerlerin olduğu görsellerle donatıldı. Çalışmalar yapılırken, kurumdaki küçük öğrenciler de ellerindeki fırçalarla öğrencilere destek verip işe ortak oldu.



Küçük öğrencilerle parti düzenlendi


Verimli ve etkileşimli bir çalışmanın ardından Kurum Müdürü Ali Define ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan'ın katılımlarıyla Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencileri ve etkinlik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sengir, küçük öğrencilere parti düzenleyerek kutlama yaptı. Kutlamada, Resim-İş Eğitimi Bölümü öğrencileri hem palyaço kostümleri giyip, şarkılar söylerken, hem de küçük öğrencilerin yüzlerini boyayarak eğlenceli saatler geçirdi.


Etkinlik, Kurum Müdürü Ali Define'nin teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.