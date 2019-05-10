OMÜ'lü öğrencilerden anlamlı etkinlik

sınıf öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'ni resimlerle renklendirdi.

Resim-İş Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sena Sengir danışmanlığında gerçekleşen etkinlikte, binanın girişi ve katları, duvar-resim uygulamaları doğrultusunda öğrencilere umut verecek, onları bilim ve sanata yönlendirecek değerlerin olduğu görsellerle donatıldı. Çalışmalar yapılırken, kurumdaki küçük öğrenciler de ellerindeki fırçalarla öğrencilere destek verip işe ortak oldu.

Küçük öğrencilerle parti düzenlendi

Verimli ve etkileşimli bir çalışmanın ardından Kurum Müdürü Ali Define ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan'ın katılımlarıyla Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencileri ve etkinlik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sengir, küçük öğrencilere parti düzenleyerek kutlama yaptı. Kutlamada, Resim-İş Eğitimi Bölümü öğrencileri hem palyaço kostümleri giyip, şarkılar söylerken, hem de küçük öğrencilerin yüzlerini boyayarak eğlenceli saatler geçirdi.

Etkinlik, Kurum Müdürü Ali Define'nin teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.