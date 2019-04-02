OMÜ'lü öğrencilerden çocuklara beslenme, kişisel hijyen ve çevre eğitimleri

sınıf öğrencileri, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ‘intörn uygulaması' dersi kapsamında Toybelen ve Balaç Mahallelerinde ilköğretim okullarında beslenme, kişisel hijyen ve çevre konularında farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi.

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birsen Altay ve Öğr. Gör. Figen Çavuşoğlu koordinatörlüğünde Toybelen ve Balaç Mahallerinde ilköğretim okullarını ziyaret eden Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sınıflara girerek yaptıkları sunumlarda sağlıklı beslenmenin önemi, kişisel hijyende dikkat edilmesi gereken hususlar ve çevre bilinci hakkında öğrencilere bilgiler aktardı.

İlkokul öğrencilerinin anlayabileceği seviyede ilgilerini çekecek sunumlarla keyifli dakikalar geçiren hemşire adayları, öğrencileri sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda bilinçlendirme, kişisel hijyen ve doğa sevgisini özendirmeyi amaçladıklarını vurgularken böyle bir eğitimde görev almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Doç. Dr. Birsen Altay ise verdikleri eğitim çalışmalarındaki içeriğin bir yaşam biçimi hâline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin de yaş dilimi itibariyle yeniliğe ve gelişime açık olduklarını ve dolayısıyla onlardaki farkındalığın ve bilincin gelişmesi doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin etkinliği, ilkokul öğrencileri tarafından büyük ilgi görürken merak ettikleri soru ve konuları paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bağımlılıkla mücadele

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, öte yandan bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için üniversite kampüsünde bulundukları faaliyetlerle herkesin her türlü bağımlılığa karşı sorumlu olduğunu hatırlattı. Doç. Dr. Birsen Altay ve Öğr. Gör. Dr. Figen Çavuşoğlu koordinatörlüğünde Halk Sağlığı Hemşireliği ‘intörn uygulaması' dersi kapsamında gerçekleştirilen eğitim, yaşam merkezi ve fakülte kantinlerinde akran eğitimi yöntemi kullanılarak öğrencilere verildi. Üniversite öğrencilerinde internet ve sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon ve tablet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, uyuşturucu ve yatıştırıcı madde bağımlılığı, uçucu ve yapıştırıcı madde bağımlılığı, sigara ve tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yapılan etkinliklerde her türlü bağımlılığın tehlikelerinden ve bunlardan nasıl uzak durmak gerektiği vurgulanırken buna yönelik eğitimlerle gençlerin bu yönde bilinç kazanmaları amaçlandı.