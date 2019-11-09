İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Damla Topluluğu Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret etti.

İlkokul öğrencileri ile oyunlar oynayan OMÜ'lü öğrenciler lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret eden Damla Topluluğu, öğrencilere lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması yaptı. Bilinçlendirme çalışmasının ardından öğrenciler ile okul bahçesinde oyunlar oynadılar.


Lösemili çocuklar için bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Damla Topluluğu Başkanı Ayşe Nur Değirmenci, “Çocuklarla bir araya gelerek lösemi hakkında konuştuk. Lösemiyi miniklerin anlayacağı bir şekilde onlara aktarmaya çalıştık. Lösemi ile beraber çocuklarla değerler eğitimi çalışması da gerçekleştirdik. Çocuklar ile bir araya getirerek biz gençler olarak çocukların duygusuna ortak olup yüzlerindeki tebessüm olmaya çalıştık” dedi.


Damla Topluluğu Başkanı Değirmenci, topluluk olarak yıl içerisinde farklı konularda bilinçlendirme çalışmalarında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.