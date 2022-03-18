OMÜ'lü öğrencilere muharip yapay zeka anlatıldı

Orhan Muratoğlu, muharip yapay zeka konusunda bilgilerini paylaştı.

OMÜ Üniversiteli Akil Gençlik (ÜniAK) Topluluğu tarafından Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz'e öğrencilerin ilgisini arttırmak için ASELSAN Askeri Haberleşme Sistemleri Başkanı Dr. Orhan Muratoğlu'nun katılımlarıyla ‘Muharip Yapay Zeka' etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte ASELSAN Askeri Haberleşme Sistemleri Başkanı Dr. Orhan Muratoğlu, yapay zekanın uygulama alanları ve yapay zekanın ASELSAN projelerindeki uygulama alanlarını sunumla anlattı. Orhan Muratoğlu, savunmada dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yola çıkan ASELSAN'ın bugün kuruluş misyonu doğrultusunda yerli iş ortakları ile birlikte savunma sanayinde geniş bir yelpazede yerlileştirme çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Dr. Muratoğlu, ASELSAN'ın sürdürülebilirliğine, inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirmesinde TEKNOFEST gibi yarışmalarda kendini gösteren öğrencilerin gelecekteki bu başarıya katkı sağlayacağını belirtti.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, ÜniAK Topluluğu Başkanı Enes Melih Aktürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.