OMÜ'lü öğrencilere TÜBİTAK desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (OMÜ-TTO) bilgilendirmesi ve yönlendirmesi neticesinde Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Başak Bıyık, Ceren Topal, Edanur Yıldırak ve Selin Sabuncu, Endüstri Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Zeynep Ceylan'ın danışmanlığında TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Destek almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine destek olan OMÜ-TTO personeli ve danışmanları Arş. Gör. Dr. Zeynep Ceylan'a teşekkür ederek “Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken en önemli şey; projelerimizi ve araştırmalarımızı başarıyla tamamlayarak yeni projeler için motive olup daha çok çalışmak” dedi.