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OMÜ'lü öğrencilere TÜBİTAK desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören 4 öğrenci, lisans bitirme tezleri için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek aldı.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (OMÜ-TTO) bilgilendirmesi ve yönlendirmesi neticesinde Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Başak Bıyık, Ceren Topal, Edanur Yıldırak ve Selin Sabuncu, Endüstri Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Zeynep Ceylan'ın danışmanlığında TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Destek almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine destek olan OMÜ-TTO personeli ve danışmanları Arş. Gör. Dr. Zeynep Ceylan'a teşekkür ederek “Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken en önemli şey; projelerimizi ve araştırmalarımızı başarıyla tamamlayarak yeni projeler için motive olup daha çok çalışmak” dedi.

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