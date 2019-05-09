OMÜ'lü öğrencilerinden dönem sonu proje sergisi

Proje sahibi öğrenciler, tasarladıkları ürünler hakkında sergiyi gezenlere detaylı bilgiler verirken, sergiyi gezen Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlyas Eminoğlu yapılan her projenin geliştirmeye açık olduğunu vurguladı.

İnsansız Kara aracı Bukalemun ilgi gördü

Sergide, engel aşma özelliği olan, gerçek zamanlı görüntü aktarabilen, küçük boyutlu bir arama kurtarma robotu prototipi olarak tasarlanmış insansız kara aracı Bukalemun projesi ve MYO bileklikle kara aracı kontrolü sağlayan proje sergiyi gezenler tarafından ilgiyle karşılandı. Ayrıca, temassız dönen dişli sayesinde moment üreten manyetik redüktör, manyetik askı sistemi, 3D yazıcı, üç eksenli cnc makinesi, bluetooth denetimli robot kol, işaret dilini yazı ve sese çeviren eldiven, PID ile çalışan denge robotu, döner tersinir sarkaç, yürüyen bant sistemi, güneş takip sistemi ve daha birçok proje görücüye çıktı.

Mühendislik Fakültesi giriş katındaki serginin açılışına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.