OMÜ'lü öğretim görevlisi 13. ödülünü aldı

Gör. Emre Şengün, katıldığı son yarışmada 13'üncü ödülünü aldı.

Öğretim Görevlisi Emre Şengün, İstanbul Ekslibris Derneği, İstinye Üniversitesi ve bir ecza deposu tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Ekslibris Yarışması'nın özel ödülü (Mehmet Rafet Atalık) verildi. Sanatçı Emre Şengün'ün bugüne kadar Belçika, Çin, İtalya, Kıbrıs, Meksika, Polonya, Rusya, Türkiye gibi birçok ülkede 13'üncü ödülünü aldı. Şengün'ün ayrıca 35 katalogda eserleri sergilendi.

Uluslararası Ekslibris Yarışması, tüm ülkelerdeki sanatçı ve tasarımcılara açık olup, estetik, özgün ekslibris çalışmalarını bir araya getirmek, değerlendirmek, sanatçılarını teşvik etmek, ekslibris sanatını tanıtmak ve sevdirmek amacıyla düzenleniyor.