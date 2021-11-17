OMÜ'lü öğretim üyesi Tellioğlu yılın yazarı seçildi

Dr. İbrahim Tellioğlu, düzenlenen ‘2020 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni'nde ‘Yılın Yazarı' olarak seçildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) düzenlediği ve geçen yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni", Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Birliği Ödülleri içerisinde inceleme dalında "Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu'nun Fethi" eseriyle yılın yazarı olarak seçilen OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı. Kentteki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde organize edilen törende TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB'nin ödül törenin 40 yıldır istikrarla devam ettiğini belirtti. Organizasyona Türkiye'nin farklı bölgelerinden ödüle layık görülen yazar, şair ve akademisyenler katıldı.