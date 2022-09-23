OMÜ'lü sporculardan 1 altın ve 1 gümüş madalya

Samsun'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda (FISU) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri bir altın, bir gümüş madalya kazandı.

OMÜ özelinde Samsun'da gerçekleştirilen FISU Üniversite Dünya Kupası Dövüş Sporları tüm heyecanıyla sürerken, Türkiye'de de pek çok ilk de yaşanmaya devam ediyor. Silahlı ve silahsız saldırganların ataklarına karşı kendini koruma sporu olan sambo branşının, Türkiye'de ilk defa FISU Şampiyonası'nda oynanması bu ilklerden birisi oldu.

Ev sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kadınlar 80 kiloda Serdem Daharlı ile altın, erkekler +98 kiloda Furkan Güner gümüş madalya aldığı sambo dalında Türkiye'yi temsil eden sporcular, daha ikinci gün sona ermemesine rağmen toplamda 17 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Sambo finallerinin ödül törenine katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Serdem Daharlı'nın ödülünü bizzat takdim etti. Ödül törenine ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sezer de katıldı.

Henüz sona ermeyen turnuvanın ikinci gününde Türkiye'yi temsil eden diğer sporcular sambo branşında şu başarılara imza attı:

Kadınlar 54 kiloda, Kocaeli Üniversitesi'nden Ayşenur Sulun bronz madalya, erkekler 64 kiloda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Samet Kumtaş bronz madalya, kadınlar 65 kiloda Trakya Üniversitesi'nden Dilem Bagcuvan bronz madalya, erkekler 79 kiloda, Trakya Üniversitesi'nden Onur Can Tatlıcıoğu bronz madalya, kadınlar 80 kiloda Trakya Üniversitesi'nden Çiğdem Bora bronz madalya, erkekler 98 kiloda ise İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden Fatih Kosa bronz madalya kazandı.