OMÜ'nün 'engelsiz üniversite' hedefi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Engelli Birimi, “engelsiz üniversite” hedefi doğrultusunda farklı engelli grupların üniversite ve sosyal çevreyle bütünleşmesine yönelik plan, strateji ve bunlarla ilgili faaliyetlerini, iki oturumlu 'Engelli Birimi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirmeye aldı.

Toplantının temel gündemini, OMÜ'nün engellilere dönük 2018-2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile 2019-2020 eğitim-öğretim hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel alanlarda yürütülen çalışmalar oluştururken, “Engelsiz Üniversite” misyonu ve engelli erişebilirliği hususunda da OMÜ kampüslerindeki fiziki iyileştirmeler, işaretlemeler ve çevre düzenlemeleri, mevcut sorunlar ve giderilmesi gereken eksiklikler de gündemin diğer başlıkları arasında yer aldı.

“El ele vererek engelleri aşmalıyız”

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Engelli Biriminin, rektörlük üst yönetimiyle koordinasyon ve fikir birliği içerisinde engelli bireylerin ihtiyaç ve talepleri yönünde çalıştığını belirterek, amaçlarının hep birlikte ele ele verip engelleri aşmak olduğunu dile getirdi. Rektör Yardımcısı Ceyhan, üniversitede engelsiz yaşam konusunda kolaylaştırıcı ve bilgilendirici hizmetlerin yanında, engelli öğrencilerin haklarına riayet ederek pratiğe yönelik çalışmalarla da eğitim ve yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun bir mesai yaptıklarını vurguladı.

2020 yılı çalışma ve etkinlikleri planlandı

Toplantıda, engelli öğrencilerin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde olabilmesi için elzem olan uygulamalar ile donanım ve altyapının temin edilmesi ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin kurulmasını özendirmek üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen, “Engelsiz Üniversite Ödülleri” de odağa alındı. Ödül alan üniversite birimlerinin performansları mercek altına alındı ve OMÜ'nün bu ödüller için yaptığı başvurular gözden geçirildi. Rektör Yardımcısı Ceyhan ve katılımcı yetkililer ayrıca, 2020 Erişebilirlik Yılı'na ilişkin yapılabilecek çalışmalar ve bahar döneminde organize edilecek etkinlikleri de bir takvim doğrultusunda planladılar.

İkinci toplantıda akademik birim temsilcileri vardı

Rektörlük eski Senato Salonu'ndaki ikinci toplantıda ise akademik birim temsilcileri bir araya gelirken, Üniversitenin tüm akademik birimlerindeki dezavantajlı öğrencilere hitap eden uygulamalar ve çalışmalar masaya yatırıldı. Rektör Yardımcısı Ceyhan, engelli öğrencilerin Üniversite kampüsünde rahat edebilmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Dezavantajlı öğrencilerimizin iç ve dış mekanlardaki yaşam alanlarına, eğitim birimlerine ulaşabilmesi ve sorunlarına dair muhatap bulması hepimizi ilgilendiriyor. Bu açıdan OMÜ olarak bu insanların hem akademik hem de fiziksel anlamda önlerindeki engelleri kaldırarak sosyalleşmeleri ve etkinliklerde yer almalarını sağlamak önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

Yeni hedefler belirlendi

Buluşmada, akademik birimlerin engelli öğrenciler için ulaşılabilirliğine ilişkin problemlerin tespiti ve çözülmesi için atılacak adımlar görüşülürken, mevcut ihtiyaçların karşılanması ve söz konusu güçlüklerin ortadan kaldırılması konusunda da ne tür hizmetlerin sunulacağı belirlendi. Bunlarla birlikte, Üniversitedeki engelli öğrenciler (işitme, görme, ortopedik ve fiziksel dezavantajlı) hakkında hazırlanan kılavuz kitap, birim temsilcilerine tanıtıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan başkanlığında eski Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan ilk toplantıya; Kariyer Merkezi Müdürü ve Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serpil Alptekin, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Musa Akyüz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Barış Alkur, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı Oktay Dinç ile Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Engelli Birimi Temsilcisi Ergün Mustafa Alptekin ve Engelli Öğrenci Birimi çalışanı Ahmet Tayfur Arslan katıldı.