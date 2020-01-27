OMÜ'nün Europass Sertifika Ekleri kabul edildi

Mevcut programlara eklemeler yapılarak hazırlanan Europass Sertifika Ekleri, Europass tarafından onaylanan OMÜ, 27 sertifika programıyla bu alanda yetkilendiren 4'üncü üniversite ve 6'ıncı kurum oldu. Mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere verilen Europass Sertifika Eki, Avrupa Birliği ülkeleri ile Europass'ı tanıyan ülkelerde kullanılan, mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlıyor.

Anne Baba Olma Sanatı, Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı, Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifika Programı, Doğum Koçluğu, Eğitim Koçluğu, Evde Alzheimerlı Hasta Bakımı, İletişim Teknikleri, Kodlama ve Robotik Eğitmenliği, Marka Yönetimi, , Montessori Eğitimi, Robotik Kodlama, Sporcu Diyetisyenliği, Temel Koçluk Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşlı Bakımı Sertifika Program OMÜ'nün kabul edilen Europass sertifika ekleri programlarından sadece bir kaçı.