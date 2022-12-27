OMÜ'nün nitelikli yabancı öğrenci arayışı

Dr. Yavuz Ünal ve OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi heyeti Moldova'da temaslarda bulundu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet, Moldova'nın Başkenti Kişinev'deki Türk Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Cengiz Güzeloluk ve Gagavuzya Özerk Bölgesi Komrat Başkosolosu Hasan Akdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaretlere OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Umut Sami Yamak ve Eramus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü de katıldı.

Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel ile büyükelçilik makamında bir araya gelen Rektör Ünal, uluslararasılaşma politikaları, eğitim seviyelerinin uluslararası seviyeye uygunluğu ve nitelikli yabancı öğrenci sayısını artırmak için gerçekleştirdikleri çalışmalar ile her sene düzenli olarak birçok ülkede ve merkezde yaptıkları Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) hakkında bilgilendirmede bulundu.

1.'lik ödülü

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, işletmelerin verimlilik çalışmalarını teşvik etmek amacıyla organize ettiği “8. Verimlilik Proje Ödülleri”nde, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz'ün kurucusu olduğu firmaya birincilik ödülü verildi. Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz'ün yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci Programı kapsamında tamamlanan “Savunma Sanayi Uygulamalarına Yönelik Atık Alüminyumdan Yeni Nesil Hibrit Kompozit Köpük Üretimi” başlıklı proje, etki değeri yüksek çıktılarından dolayı “Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler” kategorisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birincilikle ödüllendirilerek “Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi” almaya değer görüldü. OMÜ'lü akademisyen Doç. Dr. Gürbüz'e, firmasına kazandırdığı ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.