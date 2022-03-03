‘Ömür boyu duymak için, dikkatli dinleyin'

Dr. Özgür Kemal, “Kuş sesi, sevdiğimizin sesi, müzik sesi gibi sesler hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Bu yıl Dünya Sağlı Örgütü yaşam boyu işitmek için dinleme üzerine odaklanmıştır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Özgür Kemal, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Özgür Kemal, duymanın hayatın en önemli ve en güzel nimetlerinden biri olduğunu söyledi. Dünyanın modernleşmesine rağmen işitme kaybına uğrayan veya işitme kaybı riski altında bulunan insan sayısı arttığını dile getiren Doç. Dr. Kemal, “Kuş sesi, sevdiğimizin sesi, müzik sesi gibi birçok ses olmazsa olmazlarımızdandır. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam boyu işitmek için, dinleme üzerine odaklanmıştır” şeklinde konuştu.

Yaşam boyu iyi işitmenin 6 yolu

Doç. Dr. Özgür Kemal, yaşam boyu işitmek için önerilerini şöyle sıraladı:

“Kulak ve işitme muayeneleri ve takibi düzenli olarak yapılmalıdır. Yüksek sese maruziyet dâhil olmak üzere kalıcı işitme kaybı yapan nedenlerden kaçınılmalıdır. Güvenli dinlemeyi sağlama, disko, bar, düğün vs. gibi ortamlarda ki yüksek sese maruz kalmaktan kaçınılması, bu amaçla iş yerlerinin gürültü kirliliğinden arınması önemlidir. Sigara, alkol gibi zararlı maddelerden kaçınmak şarttır. Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklardan korunmak gereklidir. Hastalıklar var ise kontrol altında tutulmalıdır. Özellikle yenidoğan işitme taramaları ve progresif işitme kayıplarının takibi ve gerekli hallerde kohlear implant uygulaması yapılmalıdır.”