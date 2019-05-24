Omurilik açıklığı hastası Mehmet'e anlamlı hediye

Ozan Koçak sayesinde akülü sandalyeye kavuştu. Hollanda'da yaşayan ve akülü sandalyeyi bağışlayan Zeynep Tarı Kırkgöz, bir çocuğu sevindirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hollanda'da yaşayan hayırsever Samsunlu Zeynep Tarı Kırkgöz bu yıl akülü sandalye ihtiyacı olan bir çocuğa yardım etmek istedi. Liv Hospital Samsun Çocuk Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ozan Koçak vasıtası ile 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Mehmet Salih'in babası Oğuzhan Kabaş'a ulaşan Kırkgöz ona akülü sandalye hediye etti. Bağışçı Zeynep Tarı Kırkgöz ile spina bifida (omurilik açıklığı) hastası Mehmet Salih bir araya geldiğinde duygusal anlar yaşandı. Bu anlamlı hediyesinden ötürü Liv Hospital Samsun ailesi Zeynep Tarı Kırkgöz'e çiçek takdim etti.

“Dileğimiz yerine geldi, mutluyuz”

Samsunlu gurbetçi Zeynep Tarı Kırkgöz, "Biz eşimle düzenli bir şekilde yardım yapıyoruz. Her sene bütçemiz neye yetiyorsa ona göre yardım yapıyoruz. Bu kimi zaman doğuda bir okul olabiliyor, yemek yardımı, gıda yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı olabiliyor. 20 yıldır İstanbul'da iki yıldır da Hollanda'da yaşadığım için Samsun'a daha ayrı bir özlem duyuyorum. Eşimle bir çocuğa akülü sandalye bağışlamak istiyorduk. Dr. Ozan Koçak vasıtası ile hastası olan Mehmet'in ailesine ulaştık. İnşallah mutlu edebilmişizdir. Biz çok mutlu olduk” diye konuştu.

Tekerlekli sandalyesi vardı, şimdi akülü arabası oldu

Mehmet Salih'in babası Oğuzhan Kabaş, "Oğlumun bugüne kadar normal tekerlekli sandalyesi vardı. Onunla hayatını devam ettiriyordu. Ama bundan sonraki süreçte akülü sandalyesi ile hayatını daha konforlu bir hale getirerek idame ettirecek. Salih okul öncesinde okuma yazma bilen oldukça zeki ve iyi bir öğrenci. Oğlumun hayatını kolaylaştırdığı için Zeynep Tarı Kırkgöz'e teşekkür ediyorum" dedi.