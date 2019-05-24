“Omuz atma” kavgasını ayırmak isterken bıçakla yaralandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da iki grup arasında çıkan “omuz atma” kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçakla yaralanarak hastanelik oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen iki grup yan yana geldiği sırada gruptaki şahıslardan ikisi birbirilerine omuz attı. Sonrasında ise iki grup arasında “omuz atma” tartışması başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgayı ayırmak isteyen Taha Murat B. (26) bıçakla yaralandı. Bıçakla yaralayan şahıs olduğu iddia edilen O.K. ise olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan olay anı cadde üzerinde bulunan bir mağazanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.