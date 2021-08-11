Omzundaki tüfek düşünce kazara kendini vurdu

Samsun'da evinin bahçesinde omzundaki tüfeğin düşerek ateş alması sonucu kazara kendini vuran bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gürgendağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem B. (62) evinin bahçesinde yabani hayvanları kaçırmak için yanına aldığı av tüfeğinin omzundan bulunduğu sırada tüfekle yere düştü. Kazara ateş alan tüfek Adem B.'yi omzundan yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Adem B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.