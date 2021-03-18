“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı yarışmada ödüller verildi

İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere İlçe Müftüsü Orhan Bal tarafından ödülleri takdim edildi.

Müftü Bal, "Geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, milli şairimizi daha iyi tanımaları, gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması ve gençlik çalışmalarına ivme kazandırılması amacıyla 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal' temalı düzenlediğimiz yarışmaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kompozisyon yarışmasında Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Engin Uslu birinci oldu. Ortaokul öğrencileri arasında yapılan resim yarışmasında ise Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Derya Oğuz birinciliği elde etti.