Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaat halindeki binada bulunan 9 dairenin elektrik kabloları çalındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Ceylan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaata geldiklerinde dairelerin elektrik kablolarının çalındığını fark etti. İşçiler, polisi arayarak inşatta bulunan 9 dairenin elektrik kablolarının çalındığını bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede inşaatın alt katında bulunan dükkan bölümünde kurulmuş masada alkol alındığını tespit etti. Önce alkol aldıkları, daha sonra inşaatın giriş bölümünde demir kapı olması nedeniyle dairelerin bulunduğu yere havalandırma boşluğundan çıktıkları anlaşılan kablo hırsızlarının 9 daireye döşenmiş elektrik kablolarını sökerek aldıkları, daha sonra da birinci kattan aşağıya, pencerenin çerçevesine bağladıkları iple inerek kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.