Önce stat, sonra nikah

Samsunspor taraftarı genç, nikâhtan önce gelinle birlikte 19 Mayıs Stadyumu'nu gezdi, daha sonra bir ömür boyu mutluluğa imza attı.

Terme ilçesinde market kasiyeri olarak çalışan Furkan Ocak, nişanlısı Hilal Kabaş ile dünya evine girdi. Samsunspor taraftarı olan Ocak, nikâh öncesi gelin aracına, "Bir gülüşü var, sanırsın Samsunspor sahaya çıkıyor" yazdırdı.

Stadyumda açıklama yapan Furkan Ocak, taraftarı olduğu Samsunpor'u çok sevdiğini dile getirerek, "Çok mutluyum, sevdiğim ile evleniyorum, aşkıma koştum. Bugün düğünümüz var. Samsunspor sevgisi anlatılmaz yaşanır" dedi.

Gelin Hilal Kabaş ise, "Furkan ile tanıştıktan sonra futbola olan ilgim arttı. Eşim getirirse seve seve Samsunspor maçlarına gelirim. Benden çok sevmeyecekse Samsunspor'u sevebilir. Deplasmana da gidebilir" diye konuştu.

Genç çift ziyaret sonrası Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından kıyılan nikah ile dünya evine girdi.