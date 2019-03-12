"Öncü Kadınlar" sergisi

Samsun'da düzenlenen “Cumhuriyet Tarihinden Bugüne 100 Öncü Kadın Sergisi” yoğun ilgi gördü.

19 Mayıs 1919 yılında Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Cumhuriyet Tarihinden Bugüne 100 Öncü Kadın Sergisi” Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) gerçekleşti. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak'ın da aralarında bulunduğu seçkin bir davetli grubunun katıldığı sergi, 3 gün süreyle konuklarını ağırladı. Emine Kaymak, sergiyi gezerken kendisine eşlik ederek bilgi veren 19 öncü kadını, toplumdaki tüm kadınlara rol model oldukları için kutlayıp, teşekkür etti.

Sergide yer alan 100 öncü kadının biyografisi ve yaptıkları çalışmaları anlatan özet bilgiler sergiyi ziyaret eden tüm konuklarda hayranlık uyandırdı.