'Önlemlere uyarak baharın keyfini çıkarmak mümkün'

Psikolog Enise Öziç, “Kısıtlamaları ve kuralları önemseyerek doğanın tadını çıkarmaya gayret gösterebiliriz. Uzmanların önerdiği saatlerde güneş banyosu ve doğada yürüyüş yapmak hem fiziksel hem ruhsal olarak bize iyi gelecektir” dedi.

Mart ayının baharın habercisi olduğunu dile getiren Liv Hospital Samsun'dan Uzman Psikolog Enise Öziç, bahar ayının psikolojimize etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bahar ve yaz mevsimin insan psikolojisi için birer müjde niteliğinde olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Enise Öziç, “Yapılan çalışmalarda güneş ışınlarının mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Depresyon, anksiyete gibi birçok ruhsal sorun baharın gelmesinden olumlu etkilenmektedir. Günümüz koşulları ya da pandeminin bizleri kısıtladığı gerçeği, birçok bireyi olumsuz düşünceye sevk edebilir. Ancak hem önlem alıp hem baharı yaşayabilmemiz mümkün. Alınan önlemlerin de aslında yine bizim ve sevdiklerimizin sağlığı ve hayatta kalabilmesi adına olduğunu hatırlamak bize iyi gelebilir. Bu sürecin geçici olduğu akıldan çıkarılmamalıdır” diye konuştu.

Teknoloji detoksu yapılabilir

Baharın iyi gelmesi için yapabileceklerle ilgili tüyolar veren Enise Öziç, “Kısıtlamaları önemseyerek doğanın tadını çıkarmaya gayret gösterebiliriz. Uzmanların önerdiği saatlerde güneş banyosu yapmak hem fiziksel hem ruhsal olarak iyi gelecektir. Teknolojinin çokça hayatımızda olduğu bu dönemde bahar ile birlikte doğanın bize sunduklarını kullanarak teknoloji detoksu dediğimiz teknolojik uyaranlardan mümkün olduğu kadar arınmış uğraşlar edinebiliriz. Mindfulness (anda kalmak/farkındalık) baharla birlikte başlayabilecek harika bir seçenek. Doğanın sesine kulak verebiliriz. Gökyüzü, ağaçlar, kuşlar, rüzgâr gibi doğanın sunduğu her şeye dikkatimizi verip anda kalmayı deneyebiliriz. Anda kaldıkça yaşadığımızı hissedebiliriz, zihnimizi boşaltabilir ve rahatlayabiliriz. Doğada yürüyüş yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Düzenli yürüyüş ihmal edilmemeli

Depresyon hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada düzenli yapılan yürüyüşün depresyona karşı olumlu etki oluşturduğunu vurgulayan Psikolog Enise Öziç, “Dolayısıyla, bizler de bahar ile birlikte ortalama haftada 3 gün, yarım saat olacak şekilde tempolu yürüyüşleri gerçekleştirebiliriz. Baharın hepimizin sevdikleriyle gönül gönüle olmaya devam edilebildiği, güzel haberlerin başlangıcı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.