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Önüne çıkan çocuğa çarpmamak için şarampole yuvarlandı

Samsun’da otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyon kırınca, aracıyla şarampole yuvarlandı.

Samsun'da otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyon kırınca, aracıyla şarampole yuvarlandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman U. 55 JV 363 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırarak kaldırıma çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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